Sam Raimi, de regisseur van de Spider-Man-trilogie, gaat na tien jaar voor het eerst weer een horrorfilm maken. Dit schrijft The Hollywood Reporter.

Raimi begon zijn carrière ooit met films in het horrorgenre. Zo maakte hij de eerste Evil Dead-films en Drag Me To Hell. Voor zijn nieuwe film gaat Raimi onder andere samenwerken met Columbia Pictures en Sony Motion Picture Group.

"Ik ben heel blij om weer verenigd te zijn met Columbia Pictures en om samen te werken met Sony Motion Picture Group", zei Raimi vrijdag. Mark Swift en Damian Shannon zullen het script schrijven. "Ik was altijd al fan van Shannon en Swift. We hebben het perfecte avontuur gevonden om met de wereld te delen." Details over de nieuwe film zijn nog onbekend.

Raimi regisseerde de Spider-Man-trilogie met Tobey Maguire in de hoofdrol. In 2015 gaf de regisseur toe dat hij veel fouten had gemaakt in Spider-Man 3, het laatste deel van de trilogie met Maguire.