James Gunn, regisseur van onder andere Guardians of the Galaxy, heeft via Instagram gereageerd op de kritiek die Francis Ford Coppola uitte op superheldenfilms. Hij stelt dat het genre niet voor iedereen is weggelegd.

Gunn plaatst zijn betoog als een reactie op uitlatingen van Coppola. De regisseur noemde superheldenfilms 'verwerpelijk' in een reactie op uitspraken van regisseur Martin Scorsese. "Martin was nog aardig toen hij zei dat het geen cinema is. Hij zei niet dat het verwerpelijk is. Dat is precies wat ik wel vind", aldus Coppola.

Gunn maakt een vergelijking met het verleden. "Onze grootvaders dachten hetzelfde over gangsterfilms in hun tijd. Ze vonden deze films allemaal hetzelfde en noemden ze "verwerpelijk". Onze overgrootvaders zeiden weer hetzelfde over westerns", stelt hij.

"Superheldenfilms zijn de gangster-, cowboy- en buitenaardse films van vandaag. Sommige superheldenfilms zijn vreselijk en andere zijn prachtig. Net zoals westerns en gangsterfilms. Niet iedereen kan ze waarderen, zelfs sommige genieën niet en dat is oké", besluit de regisseur, die momenteel werkt aan de opvolger op Suicide Squad.