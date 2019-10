De landelijke jubileumvertoning van Friends bij Pathé, Vue en Kinepolis heeft zondag voor teleurstelling bij fans gezorgd. Op Twitter stromen reacties binnen van liefhebbers van de serie die zich bekocht voelen.

Vanwege het 25-jarig bestaan van de comedyserie werden zondag door het hele land vertoningen georganiseerd. Op de website van Pathé wordt geadverteerd met "iconische afleveringen, exclusieve interviews en nog nooit eerder vertoonde beelden op het grote doek". Uit verschillende reacties op Twitter lijkt het echter slechts om zes willekeurige afleveringen te zijn gegaan.

Imke van Schaaijk, woordvoerder van Pathé, laat aan NU.nl weten dat de bioscoopketen haar bezoekers aan de Friends-film gaat compenseren. "Pathé betreurt de gang van zaken. Daarom hebben we besloten om alle Pathé-bezoekers van Friends te compenseren met een voucher voor popcorn en een drankje." Alle vragen en opmerkingen "koppelen we terug aan distributeur Warner Bros."

Van Schaaijk vertelt dat er meer te zien is geweest dan alleen losse afleveringen. Wat de extra content precies inhield, kan de woordvoerder momenteel nog niet zeggen. "Waarschijnlijk weten we daar maandagochtend meer over. Bezoekers hadden in ieder geval meer verwacht dan wat ze nu hebben gekregen."

Vue Cinemas is "bezig met een passende tegemoetkoming", meldt de filmexploitant via Twitter.

Warner Bros. "heeft spijt"

Hajo Binsbergen, woordvoerder van Warner Bros., meldt aan NU.nl dat de distributeur een bijzondere voorstelling wilde neerzetten. "Het spijt ons dat de voorstelling bij een groot aantal bezoekers niet aan de verwachtingen heeft voldaan." De distributeur heeft contact met alle filmexploitanten die de Friends-jubileumvoorstelling hebben vertoond.

Op Twitter worden verschillende bioscoopgangers te woord gestaan. In een van de online reacties laat de bioscoopketen weten niet verantwoordelijk te zijn voor de indeling van de voorstelling en dat het om een fout in de communicatie vanuit distributeur Warner Bros. zou gaan. NU.nl is in afwachting van een reactie van die filmmaatschappij.

Pathé biedt op Twitter excuses aan en roept fans op om een reactie te sturen via een privébericht op Twitter.