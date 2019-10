Regisseur Francis Ford Coppola, onder meer bekend van The Godfather en Apocalypse Now, vindt de superheldenfilms van Marvel verwerpelijk. Dat laat hij weten in een interview met Yahoo! News.

Eerder deze maand liet Martin Scorsese weten dat hij de films van Marvel geen cinema vindt. Coppola haalt dat commentaar van zijn collega aan. "Hij heeft gelijk, omdat we verwachten iets te leren van cinema. We verwachten iets te krijgen; een beetje verlichting, kennis, of inspiratie."

"Ik weet niet of iemand ook maar iets verkrijgt uit het keer op keer bekijken van dezelfde film", vervolgt de tachtigjarige cineast. "Martin was nog aardig toen hij zei dat het geen cinema is. Hij zei niet dat het verwerpelijk is. Dat is precies wat ik wel vind."

Scorsese veroorzaakte eerder deze maand ophef met zijn uitspraken over de films van Marvel, die de afgelopen jaren voor grote wereldwijde kassuccessen hebben gezorgd. Onder meer James Gunn, regisseur van The Guardians of the Galaxy, sprak zijn teleurstelling uit.

Coppola verdiende vier Oscars met de eerste twee delen van The Godfather en won een Gouden Palm voor Apocalypse Now. De afgelopen jaren spitste hij zich toe op kleinere films. Onlangs bracht hij een definitieve montageversie van Apocalypse Now uit. Daarnaast werkt hij aan Megalopolis, een ambitieus project over een architect die zijn eigen Utopia in New York wil bouwen.