Dwayne Johnson heeft bevestigd dat de opnames van de film Black Adam zullen beginnen in juli 2020. De acteur reageerde vrijdag via Twitter op een fan die een beeltenis van Johnson als het DC Comic karakter Black Adam had gebeeldhouwd uit blijdschap dat de acteur het karakter in de film zou gaan spelen.

"De productie begint in juli 2020", aldus de 47-jarige Amerikaans acteur, bekend van onder andere de Fast & Furious films. "Dit project draag ik al meer dan tien jaar bij me." Johnson verleende al in 2017 zijn medewerking aan Black Adam maar tot daadwerkelijke productie van de film kwam het niet.

Black Adam is één van de twee films in het DC Comics project Shazam! De titelfiguur is een antiheld die het opneemt tegen Billy Batson, een tienerjongen die iedere keer na het uitroepen van de kreet 'Shazam!' in een superheld verandert. Het eerste deel uit het tweeluik heet Shazam! en kwam uit in april 2019.

Het is nog niet bekendgemaakt wanneer Black Adam verschijnt in de bioscopen.