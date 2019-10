Netflix ververst bijna dagelijks het aanbod. Met deze week onder meer Avatar: The Last Airbender, Living With Yourself en de Nederlandse comedyserie Toon.

Series

Toon

Toon (Joep Vermolen) componeert jingles en in zijn vrije tijd speelt hij voornamelijk videospellen. Als hij een wild feest probeert te beëindigen met een liedje komen de beelden op het internet terecht. Toon is in één klap een fenomeen maar eigenlijk heeft hij geen zin in al die aandacht. Zangeres Nina (Amy van der Weerden) wél, en op haar aandringen gaat hij mee in de hysterie rond zijn muziek. Dat valt de verlegen muzikant nogal zwaar.

Toon werd gemaakt voor KPN-abonnees die de serie on demand konden bekijken. Hoewel de serie hoog werd aangeschreven bleef een doorbraak bij het grote publiek uit. Tot nu dus: de sullige Toon bereikt via Netflix potentieel een wereldpubliek. Opvallend zijn ook de vele cameo's in de serie van BN'ers als Katja Schuurman, Kim Feenstra en Eva Jinek.

Living With Yourself

Elliot Miles (Paul Rudd) is ontevreden met zijn leven, deels omdat hij zelf niet echt een aangename persoonlijkheid heeft. Hij wil zijn leven echter wél beteren en schrijft zich in voor een experimentele behandeling. Zijn leven lijkt de goede kant op te gaan totdat blijkt dat hij is vervangen door een dubbelganger. Miles moet flink aan de bak om zijn leventje terug te veroveren.

Avatar: The Last Airbender

De jonge Aang heeft een bijzondere macht over de verschillende elementen; lucht, aarde, water en vuur. Deze komen goed van pas als het Koninkrijk van Vuur plotseling de andere domeinen aanvalt. Aang en zijn vrienden proberen het bloedvergieten uit alle macht te stoppen.

Hoewel Avatar: The Last Airbender in feite een spannende kinderserie is, wordt deze bijzonder hoog aangeschreven omdat moeilijke thema's als oorlog, geweld en dictators niet vermeden worden. Het eerste seizoen is op Netflix te volgen. Als je de taal van Netflix op Engels instelt, dan verschijnt het tweede en derde seizoen ook. Netflix werkt zelf trouwens aan een remake van de serie, maar wanneer die precies verschijnt is onbekend.

Films

Arctic

Mads Mikkelsen noemde de opnames van Arctic de moeilijkste uit zijn carrière. Vanaf de eerste minuut in dit survivaldrama zie je waarom. Mikkelsen is gestrand op de Noordpool waar hij met minimale middelen in leven blijft. Als een reddingshelikopter hem probeert te bereiken stort deze neer, en zit Mikkelsen ineens met de halfdode copiloot opgescheept. Om haar te redden begint hij aan een loodzware tocht door het schitterende, maar dodelijke poollandschap.

Baahubali: The Beginning

Hoewel Baahubali: The Beginning uit India afkomstig is, is het geen Bollywood-film. De film vertelt het verhaal van de dappere Mahendra Baahubali (Prabhas), verloren zoon van de koning die zijn vader wil wreken. De film is losjes gebaseerd op Indiase volksverhalen en combineert melodrama met bizarre actiescènes. Beelden uit het vervolg Baahubali 2: The Conclusion, gingen dit jaar de wereld over door de glorieuze, overduidelijk niet echte, maar fantasievolle vechtscènes.

Eli

De jonge Eli (Charlie Shotwell) is allergisch voor alles en met zijn zwakke gezondheid wordt hij waarschijnlijk niet oud. Eli wordt in een speciaal gebouw geplaatst waar doktoren hem behandelen, maar hij vertrouwt de medici helemaal niet. Tot overmaat van ramp krijgt hij bizarre visioenen. Zijn deze het gevolg van zijn zware medicijnen, of is zijn nieuwe huis echt bezeten?

Wounds

Barman Will (Armie Hammer) heeft een rustige avond op het werk als twee stamgasten ineens met elkaar op de vuist gaan. De aanwezige studenten vluchten het café uit en laten een telefoon achter. De nieuwsgierige barman ziet berichtjes binnenkomen maar als hij ze leest verschijnt de ene gruwelijke foto na de andere. Er is iets niet pluis met de smartphone en Wills leven neemt ineens een bizarre wending.

Molly's Game

Molly Bloom (Jessica Chastain) organiseert clandestiene pokertoernooien voor de jetset in New York, totdat de FBI langskomt om wat vragen te stellen. Het is niet duidelijk of de toernooien legaal zijn en Molly moet ervoor strijden om niet geruïneerd te worden. Haar kansen lijken nihil als blijkt dat sommige spelers wel érg goed bekend zijn met de Russische maffia. Molly's Game is een stijlvolle thriller, gebaseerd op een waargebeurd verhaal, dankzij sterke rollen van Chastain, Idris Elba, Kevin Costner en Michael Cera.

Silver Linings Playbook

Pat Solitano Jr. (Bradley Cooper) probeert zijn leven weer op te pakken nadat hij is ontslagen uit een psychiatrische kliniek. Het liefst zou hij weer terugkeren bij zijn vrouw maar die heeft hem een straatverbod bezorgd, nadat hij haar minnaar mishandelde. Als hij de instabiele Tiffany (Jennifer Lawrence) ontmoet, belooft zij hem te helpen om zijn vrouw terug te veroveren maar dat loopt nét wat anders dan gehoopt. Deze romantische comedy werd genomineerd voor acht Oscars; uiteindelijk won alleen Jennifer Lawrence deze prestigieuze prijs voor haar rol in Silver Linings Playbook.

The Laundromat

Regisseur Steven Soderbergh (Ocean's Eleven, Logan Lucky) neemt het schandaal met de Panama Papers op de korrel in The Laundromat. Tijdens een onderzoek naar een eenvoudig geval van verzekeringsfraude komt Meryl Streep op het spoor van witwassers Jürgen Mossack (Gary Oldman) en Ramón Fonseca (Antonio Banderas). Dit doortrapte duo gebruikt trucs om het vermogen van grote bedrijven en supersterren te verbergen voor de belastingdienst. De sterrencast bestaat verder uit onder anderen Jeffrey Wright, Robert Patrick, Sharon Stone en David Schwimmer.

