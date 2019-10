Acteur Forest Whitaker completeert de cast van Respect, de aankomende film over het leven van Aretha Franklin. De voormalig Oscar-winnaar zal de rol spelen van dominee CL Franklin, de vader van de in augustus 2018 overleden zangeres, meldt Deadline.

Naast Whitaker is ook onder anderen Marlon Wayans toegetreden tot de cast van Respect. Wayans kruipt in de rol van Ted White, de eerste echtgenoot van de op 76-jarige leeftijd overleden zangeres. Begin 2018 werd bekend dat Jennifer Hudson de hoofdrol van de - toen nog in leven zijnde - Franklin zal vertolken.

De 58-jarige Whitaker won in 2007 een Oscar voor zijn acteerprestatie als de Oegandese dictator Idi Amin in de film The Last King of Scotland. Voor zijn gastrol in de medische dramaserie E.R. werd de Amerikaan genomineerd voor een Emmy Award, de prijs die is verbonden aan televisieproducties.

De productie van Respect begint op 1 november. Een van de producers is Harvey Mason Jr., die muziek produceerde voor zowel Franklin als Hudson. De première van de film staat gepland op 14 augustus 2020.