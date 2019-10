DeWanda Wise speelt een rol in Jurrasic World 3, meldt Variety vrijdag. Het is nog niet bekend welk personage de actrice, die bekend is van de Netflix-serie She's Gotta Have It, gaat spelen.

Eerder werd al bekendgemaakt dat Chris Pratt en Bryce Dallas Howard, die in de eerste twee Jurrasic World-films te zien zijn, terugkeren voor het derde deel.

Ook Sam Neill, Laura Dern en Jeff Goldblum, die in 1993 de hoofdrollen speelden in Jurassic Park, keren voor het eerst samen terug in het derde deel van de Jurassic World-reeks.

Goldblum verscheen al kort als zijn personage Ian Malcolm in Jurassic World: Fallen Kingdom, het tweede deel uit de nieuwe reeks, dat in 2018 verscheen. Dern en Neill waren voor het laatst te zien als respectievelijk Ellie Sattler en Alan Grant in het derde deel van de originele reeks uit 2001.

Over de plot is nog niets bekendgemaakt. Eerder was wel al aangekondigd dat Colin Trevorrow, die de eerste Jurassic World regisseerde, weer terug zal keren voor het derde deel. Fallen Kingdom werd geregisseerd door J.A. Bayona.

Naast She's Gotta Have It, is Wise te zien in de films The Weekend en Someone Great. Ook speelde de actrice rollen in de series The Good Wife, The Mentalist en The Twilight Zone.