Kurt Sutter, bedenker van de serie Sons of Anarchy en de spin-off Mayans MC is ontslagen nadat netwerk FX meerdere klachten ontving over zijn gedrag, aldus The Hollywood Reporter. Om wat voor klachten het gaat, is niet bekend.

Sutter schreef een brief aan de gehele cast waarin hij zichzelf verdedigt: "Vanmorgen werd ik ontslagen door Dana Walden en John Landgraf naar aanleiding van alle klachten die over mij zijn binnengekomen. Dit is allesbehalve hoe ik mijn achttienjarige relatie met FX had willen beëindigen, maar laten we zeggen dat het bij me past om ontslagen te worden omdat ik een eikel ben."

"Het spijt me verschrikkelijk als ik ervoor heb gezorgd dat mensen zich niet gesteund voelden. Ik heb altijd het tegenovergestelde geprobeerd te bereiken, maar ik heb duidelijk niet voldoende opgelet. Mijn arrogantie en dat ik chronisch afgeleid ben, hebben dingen kapotgemaakt. Weet dat ik dol ben op de cast en de crew."

Mayans, waarvan momenteel het tweede seizoen wordt uitgezonden op FX (een betaalde televisiezender in de VS), is gemaakt door Sutter en Elgin James. Een beslissing over een derde seizoen is nog niet genomen, maar Sutter kondigde eerder al aan dat hij de dagelijkse taken aan James zou afstaan, mocht dit nodig zijn.

Het verhaal van Mayans speelt zich af na de gebeurtenissen uit Sons of Anarchy en draait om het personage EX Reyes (Pardo), die net de gevangenis heeft verlaten. Hij sluit zich daarna aan bij de Mayan MC-motorbende, die resideert bij de grens van Californië en Mexico.