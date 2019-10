Paul Dano gaat de rol van The Riddler spelen in de aankomende Batman-film die in 2021 moet verschijnen. The Hollywood Reporter meldt dat de acteur heeft getekend bij Warner Bros, die de film gaat produceren.

Onlangs ging het gerucht dat Jonah Hill de rol van slechterik in de film zou spelen, maar dit werd later ontkracht. Wel is al bevestigd dat Robert Pattinson de hoofdrol vertolkt en Zoë Kravitz als Catwoman te zien zal zijn. De regie is in handen van Matt Reeves.

In de film Batman Forever uit 1995 nam Jim Carrey nog de rol van Batman's vijand The Riddler op zich.

Dano werd onlangs nog genomineerd voor een Emmy voor zijn rol in Escape at Dannemora. Ook was hij te zien in de films 12 Years a Slave, There Will Be Blood en Little Miss Sunshine.