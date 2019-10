Hoe veranderen de verhoudingen binnen een familie als blijkt dat de pater familias aan alzheimer lijdt en niet iedereen dit tegelijk te weten komt? Deze vraag staat centraal in de film De Liefhebbers waarin Hadewych Minis de zelfstandige dochter Sam speelt. In gesprek met NU.nl legt ze uit dat ze van Sam geen kille vrouw wilde maken.

"Mijn personage is een onafhankelijke en slimme vrouw die geen partner of kinderen heeft en vol voor haar werk gaat. In onze maatschappij word je dan al snel gezien als een koud en afstandelijk iemand. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Daarom wilde ik haar ook niet als een stereotype kille vrouw spelen", legt ze uit.

"Heel veel mensen kiezen ervoor om geen partner of kinderen te hebben en ik wil in de film graag laten zien dat dit ook gewoon oké is."

Minis benadrukt verder dat de film, geregisseerd door Anna van der Heide, niet per se over het ziektebeeld rond alzheimer gaat. "De Liefhebbers is wel een film over alzheimer, maar geen alzheimerfilm. Het verhaal is daarom ook niet alleen herkenbaar voor mensen die met de ziekte te maken hebben gehad, maar eigenlijk voor iedereen."

"Het gaat er juist over wat er gebeurt met familiebanden als de boel op scherp wordt gezet. In De Liefhebbers is alzheimer de aanleiding dat de familie weer veel samen moet komen, maar dan blijken ze ook veel aan elkaar te hebben en veel meer te delen dan ze misschien eerst dachten."

Maassen: 'Alles wat mijn rol is, ben ik zelf niet'

Theo Maassen, die de rol van Jonathan op zich neemt, sluit zich daarbij aan. "Een nare gebeurtenis in een familie biedt een kans om elkaar beter te leren begrijpen en meer contact te hebben. Het creëert een kans op liefde en intimiteit. Dat is wel hoe het is, dan ben ik maar een softie."

Maassen speelt een rol die heel anders is dan alles wat hij hiervoor heeft gedaan. "Jonathan was voor mij interessant om te spelen, omdat hij zo ver van me af staat. Hij is depressief, introvert, homoseksueel en intellectueel. Ik ben niets van dat alles."

Het personage van Maassen is relatief weinig aan het woord, maar de acteur legt uit dat de rol veel meer dan alleen tekst te bieden heeft. "Er gebeurt zo veel vanbinnen bij die jongen. Hij vindt van alles van de dingen die gebeuren, maar bij hem heerst een onvermogen om te communiceren door innerlijke conflicten, ook over zijn geaardheid. Daar valt van alles bij te spelen als acteur en dan is tekst eigenlijk niet eens heel interessant."

Minis: 'Het zijn niet alleen goede acteurs, maar ook leuke mensen'

Maassen en Minis, die ooit een dag samen doorbrachten voor het programma 24 uur met..., spelen een aantal sleutelscènes samen en zijn zeer te spreken over de samenwerking.

"Dat je elkaar al langer kent, hoeft niet per se een voordeel te zijn. Het gaat er vooral om of je een bepaalde chemie hebt en die was er", aldus Minis.

"Het zijn niet alleen goede acteurs, maar ook heel leuke mensen. Met Theo en Guy (Clemens, red.) kun je ontzettend lachen. Jeroen Krabbé is een uniek wezen. Hij is heel enthousiast over veel verschillende dingen. Dat is heel aanstekelijk. Beppie (Melissen, red.) is ook heel grappig en wijs. Sanne (Samina Hanssen, red.) kende ik nog niet en dat was voor mij echt een ontdekking. Het was heel leuk om met haar te spelen, want ze is erg goed."

Maassen beaamt dit. "Ik kon eigenlijk goed overweg met iedereen en dat helpt, want dan hoef je geen irritaties te omzeilen tijdens het spelen." Hij benadrukt dat je als acteur ook in staat moet zijn een vertrouwde sfeer te creëren. "Ik had Beppie nog nooit ontmoet en wij spelen de rollen van moeder en zoon. Dan heb je die vertrouwdheid wel nodig."

De Liefhebbers is vanaf donderdag te zien in de bioscoop.