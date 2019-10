Apple TV+, de nieuwe streamingdienst van Apple die vanaf 1 november van start gaat, heeft nu al een tweede seizoen van de serie For All Mankind aangekondigd.

De serie gaat over NASA-astronauten, ingenieurs en hun gezinnen in een alternatieve wereld waarin Rusland de eerste man op de maan heeft gezet, in plaats van de Verenigde Staten. De ruimtewedloop eindigt hierdoor nooit, waardoor er steeds meer geld en tijd wordt geïnvesteerd om andere mijlpalen in de ruimtevaart te bereiken.

Deadline schrijft dat het nog voor de start vernieuwen van de serie onderdeel is van een strategie van Apple: doordat de productie van de serie niet lang stil komt te liggen, worden er kosten bespaard op locaties, acteurs en andere medewerkers. Daarnaast kan de streamingdienst op die manier de serie meteen verder laten gaan als For All Mankind succesvol blijkt. Ook bij andere series zou deze strategie worden toegepast.

For All Mankind werd speciaal voor de nieuwe streamingdienst van Apple geproduceerd. Hoofdrollen in de serie zijn weggelegd voor Joel Kinnaman, Michael Dorman, Sarah Jones, Shantel VanSanten, Wrenn Schmidt en Jodi Balfour.