Het derde seizoen van de Netflix-serie Stranger Things werd alleen al in de eerste maand door meer dan 60 miljoen geabonneerde huishoudens bekeken. Dat heeft de streamingdienst bekendgemaakt in haar kwartaalcijfers. Daarmee is seizoen 3 van de sciencefictionserie de best bekeken Netflix Original ooit.

De serie, die zich afspeelt in de jaren tachtig, leverde meer dan 64 miljoen weergaven op in de vier weken na de première op 4 juli. Een 'weergave' wordt geregistreerd als een abonnee van de dienst 70 procent van een aflevering of van een film bekijkt.

Minder dan een week na de release van het derde seizoen maakte Netflix al bekend dat 40,7 miljoen geabonneerde huishoudens de show hadden bekeken. Dat was toen al een record. Meer dan achttien miljoen geabonneerde huishoudens hadden het seizoen met acht afleveringen al binnen enkele dagen voltooid.

Andere series waarvan Netflix cijfers naar buiten bracht zijn onder meer de veelgeprezen serie Unbelievable, die in de eerste vier weken door 32 miljoen ledenaccounts bekeken werd. Seizoen 3 van La casa de papel (ook bekend als Money Heist) was de meest bekeken niet-Engelstalige serie met 44 miljoen kijkende abonnees.

Netflix had zwaar tweede kwartaal

Ook komt het nieuws naar buiten dat Netflix herstelt van een slecht tweede kwartaal. Netflix, dat nu 158 miljoen abonnees telt, heeft in het derde kwartaal bijna 6,8 miljoen leden toegevoegd: 520.000 in de Verenigde Staten en 6,3 miljoen daarbuiten. Dat is net iets minder dan de 7 miljoen abonnees die Netflix eerder voorspelde dat het zou toevoegen tijdens de drie maanden van juli tot september.

Netflix bereidt zich voor op een stortvloed aan concurrentie van nieuwe streamingdiensten als Disney+, Apple TV+, HBO Max en Peacock. Naar aanleiding van deze 'streamingoorlog' hebben veel entertainmentbedrijven plannen aangekondigd om hun hitshows en films van Netflix te halen. Dat betekent dat Netflix een grote hoeveelheid originelen moet blijven aanbieden waardoor klanten de service niet zullen verlaten.