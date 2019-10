Met twee vrienden een pilot maken van een mogelijke webserie en enkele jaren later twee seizoenen internationaal via Netflix mogen uitbrengen; het gebeurde Joep Vermolen, hoofdrolspeler en een van de bedenkers van de serie Toon. In gesprek met NU.nl vertelt hij dat hij nog niet nadenkt over hoe het zijn leven mogelijk zal veranderen.

"Het duurde echt even voordat het doordrong", vertelt Vermolen over het moment dat hij hoorde dat Toon was aangekocht door Netflix. "We waren erg verrast, maar we wisten nog niet wat het zou betekenen en hoe prominent we op Netflix terecht zouden komen. Natuurlijk hebben we wel hard feest gevierd."

Vermolen had nog helemaal geen ervaring als acteur voordat hij aan Toon begon. "Ik leerde regisseur Beer ten Kate toevallig kennen en hij was bezig met een komedieproject waarvan de ongemakkelijke humor mij erg aansprak. Ik was destijds meer bezig met componeren en vroeg of ik geen muziek kon maken voor zijn project."

Vermolen legt uit dat hij uiteindelijk werd gevraagd om een bijrol te spelen. "Ik had geen tekst en moest vooral ongemakkelijk kijken en dat bleek me wel te liggen", grapt hij. "Dat project kwam uiteindelijk niet van de grond, maar we bleven elkaar aansporen iets te maken. Samen met scenarioschrijver Dirk van Pelt kwam daar toen Toon uit voort."

'Eva Jinek was zelf grappig en kwam met eigen input'

De eerste beelden werden met laptopcamera's opgenomen en het idee was dat ze het zelf op YouTube zouden zetten, maar toen besloot KPN twee seizoenen uit te zenden en kregen ze een budget van het bedrijf. Ineens was er meer mogelijk en zo belandde het personage Toon in de tweede aflevering bij presentatrice Eva Jinek aan tafel. "Wat eerst fantasieën waren, kon ineens gewoon. Hoe leuk is het dat Eva Jinek ook echt mee wilde doen. Ze was zelf nog grappig ook en kwam met eigen input."

Hoewel bekende Nederlanders vanaf het begin al bereid waren mee te werken, was er voor Vermolen nog veel te leren. "Ik heb het acteren goed kunnen oefenen bij de audities die we samen afnamen. Voor de rol van Nina (de zangeres met wie Toon een duo vormt, gespeeld door Amy van der Weerden, red.) kwamen veel kandidaten langs en dan verzorgde ik zelf het tegenspel."

Op de vraag of Vermolen vindt dat hij in zijn acteren is gegroeid, antwoordt hij instemmend. "Ik vind dat we als cast en crew allemaal beter zijn geworden van begin naar het einde toe. Je ziet echt progressie in de serie. Qua stijl waren we nog wat zoekende aan het begin en ik als acteur ook."

'Ik voel me als acteur comfortabeler dan als componist'

Vermolen zegt steeds meer zelfvertrouwen te hebben gekregen toen hij merkte goed van zichzelf te kunnen inschatten hoe hij het er vanaf bracht op de set. "Ik merkte dat de feedback van Beer hetzelfde was als mijn eigen gevoel over mijn prestaties. Ik kon daarom mijn eigen gevoel steeds meer vertrouwen, wat me zekerder maakte tijdens het spelen."

Hij ziet dan ook een toekomst voor zichzelf als acteur. "Ik voel me in dit vak comfortabeler dan ik me ooit als componist heb gevoeld. Ik ben minder onzeker en durf meer dingen uit te proberen. Ik ben veel gelukkiger nu ik muziek als een hobby doe waar ik niet financieel van afhankelijk ben."

Over een toekomst voor Toon met een mogelijk nieuw seizoen durft hij nog geen uitspraak te doen. Wel liggen er ideeën klaar als partijen geïnteresseerd zijn. "We zijn nooit gestopt met het bedenken van verhaallijnen rond Toon."

Vermolen is inmiddels ook als acteur aan de slag met andere projecten waar hij niet meer alleen met zijn vrienden op de set staat. "Het voelde een beetje als de eerste dag op de middelbare school. Het is heel spannend, ook omdat ik nog heel veel moet leren. Ik heb natuurlijk geen acteeropleiding gedaan, dus ik werd eigenlijk met een sneltreinvaart in het diepe gegooid."

Hij durft niet te zeggen of zijn leven verder gaat veranderen nu Toon internationaal op Netflix te zien is. "Ik heb geen idee wat er allemaal te gebeuren staat, maar ben natuurlijk ontzettend benieuwd naar de reacties. Ik blijf echter het rustigst als ik focus op de inhoud."

De twee seizoenen van Toon zijn vanaf 18 oktober op Netflix te zien.