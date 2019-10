Ryan Reynolds en John Krasinski gaan samenwerken voor de nieuwe fantasyfilm Imaginary Friends, schrijft The Hollywood Reporter.

Krasinski schrijft en regisseert de film en speelt naast Reynolds een van de hoofdrollen.

Imaginary Friends gaat over een man (Reynolds) die contact heeft met de denkbeeldige vrienden van andere mensen. Hij sluit vriendschappen met degenen die aan de kant zijn gezet, maar sommigen blijken het verkeerde pad op te gaan. Het is aan het personage van Reynolds om de wereld te redden van de ondergang.

De 42-jarige Reynolds is eerst nog te zien in de Netflix-film 6 Underground van Michael Bay en in Free Guy van Disney.

Krasinski maakte zijn regiedebuut met de horrorfilm A Quiet Place, waarvan een vervolg in de maak is. De 39-jarige acteur en zijn vrouw Emily Blunt namen in het eerste deel de hoofdrollen voor hun rekening.