Matthias Schoenaerts, die te zien is in grote Hollywoodproducties als Red Sparrow en A Hidden Life, staat er voor open om weer in een Belgische productie te spelen. De 41-jarige Vlaamse acteur kan de Belgische cinema naar eigen zeggen erg waarderen.

"Ik weet ook wel dat ik veel weg ben, maar ontgroeid? Nee", vertelt Schoenaerts in gesprek met Knack Focus. "Ik wil gerust nog in België of Vlaanderen werken. Met plezier. Ik blijf nieuwsgierig naar Belgische films."

De acteur, die momenteel opnames heeft voor de Terrence Malick-film The Last Planet, kan het waarderen dat recente films in België in verschillende sferen en stijlen zijn uitgebracht. "Ik heb meermaals gedacht: alright, they fucking survive. De Vlaamse film lééft. Er is beweging, er zijn interessante stemmen. Ik kan dat alleen maar toejuichen."

Schoenaerts heeft de luxe om met veel grote en bekende filmmakers te werken. "Als ik na Audiard, Vinterberg of Malick op de set van een iets academischer, conventioneler filmmaker beland, dan is de kans groot dat ik me stierlijk zal vervelen", geeft hij toe.

De acteur vergelijkt dit met een bokser, die voornamelijk bezig is met trainen voor een sporadisch wereldtitelgevecht. "Ik heb die films nodig om me verder te ontwikkelen en afgetraind aan de start te komen op het moment dat er zich een nieuw titelgevecht aandient."