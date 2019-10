Huub Smit, bekend van rollen in onder meer Undercover en New Kids, heeft onlangs een haartransplantatie laten doen. De 41-jarige acteur merkte dat hij wegens zijn wijkende haargrens een ander soort rollen aangeboden kreeg dan hij zou wensen.

In gesprek met Panorama vertelt Smit dat hij "net volle bak een haartransplantatie heeft laten doen". "De belangrijkste reden daarvoor is toch wel het soort rollen dat ik kreeg en hoe ze werden ingevuld. Mijn laatste zes rollen waren állemaal met pet of helm."

Als voorbeeld noemt de acteur de rol van luitenant die hij onlangs speelde in een film in Indonesië. "Die heeft echt geen pet op, maar de regisseur bedacht: jij bent gewoon een recalcitrante luitenant die wél een pet draagt", vertelt Smit. "Had 'ie echt niet van tevoren bedacht, hoor. We waren de tekstlezing aan het doen toen hij naar me keek en zei: 'Het is sterker met pet.'"

Ook in Undercover, waarin Smit een loopjongen van een drugsdealer speelt, draagt hij continu een pet. "Dat is echt vanwege mijn haargrens die enorm aan het wijken was. Boven op mijn hoofd zijn tienduizend haren geplaatst, dat is echt heel veel."

Zijn hoofd kaalscheren wilde de acteur niet. "Het nadeel is dat ik dan best een agressieve kop heb. Dan ga ik voornamelijk nog bad guys spelen en ik vind juist de afwisseling zo tof. Ik wil gewoon alles kunnen blijven spelen."