Alexander Ludwig heeft een rol bemachtigd in de film Swing. In het roeidrama speelt hij een arrogante roeier die hoopt op een plekje in de boot van het Olympische team, meldt Deadline.

Ludwig speelt Alex Singleton in de dramafilm die zich afspeelt op een prestigieuze universiteit in 1999. De levens van hemzelf en zijn mederoeiers krijgen een andere wending als een legerveteraan zich ontfermt over hun disfunctionele roeiteam. De releasedatum van het roeidrama is nog niet bekendgemaakt.

De 27-jarige Ludwig werd bekend door zijn rol als Cato in de film The Hunger Games uit 2012. Hij speelde Björn Ironside Lothbrok in de serie Vikings, die loopt sinds 2014. In januari werd bekendgemaakt dat Vikings stopt na het zesde seizoen, waarin Ludwig wederom zijn rol op zich neemt.

De Canadese Ludwig is een voormalig wedstrijdskiër. Hij had in 2016 een korte amoureuze verhouding met de Amerikaanse meervoudig wereld- en olympisch kampioene skiën Lindsey Vonn.