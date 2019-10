Neil Patrick Harris zal een rol gaan spelen in de vierde Matrix-film. De acteur is toegevoegd aan de cast van de film, meldt Variety dinsdag.

Welke rol Harris zal vertolken, is nog niet bekend. Ook over de plot van Matrix deel vier zijn nog geen details vrijgegeven.

In augustus werd bekend dat Keanu Reeves en Carrie-Anne Moss in het vierde deel van de filmreeks hun hoofdrollen als respectievelijk Neo en Trinity weer op zich zullen nemen. Ook Yahya Abdul-Mateen heeft een hoofdrol in de film. De productie van het vervolg op The Matrix, The Matrix Reloaded enThe Matrix Revolutions begint in 2020.

Harris brak door met de titelrol in de medische dramaserie Doogie Howser, M.D. Voor zijn rol als Barney Stinson in de comedy How I Met Your Mother ontving de 46-jarige Amerikaan vier Emmy-nominaties.

De jubileumvertoning ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van het eerste deel van de sciencefictionklassieker was in Nederland een groot succes: The Matrix bereikte eind augustus binnen twee dagen de vierde plek in de Nederlandse bioscooplijst.