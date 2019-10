Annet Malherbe speelt in de nieuwe serie Harkum, waarin het gelijknamige dorp ineens een bedrag van 700 miljoen te besteden heeft, opnieuw een secretaresse. Toch is de rol volgens haar niet te vergelijken met het personage uit Jiskefet dat ze in de jaren negentig vertolkte.

"Nee, ze lijkt niet op juffrouw Jannie", zegt Malherbe, die in Harkum de secretaresse van de burgemeester speelt, tegen NU.nl. Juffrouw Jannie werd in de Jiskefet-reeks Debiteuren Crediteuren voortdurend in de maling genomen door werknemers Jos en Edgar.

"Dit is een secretaresse die haar eigen koninkrijkje heeft binnen het kantoor en hoort bij het meubilair", aldus Malherbe over haar rol in Harkum. "Het is een vrij onschuldige, naïeve rol. Het goede van deze serie is dat het zich in een fictief dorp afspeelt. Dus in de wereld die wij scheppen, kan alles gebeuren."

Scène uit Jiskefet-serie Debiteuren Crediteuren met Juffrouw Jannie. (Beeld: YouTube/Jiskefet)

'Met 700 miljoen zou ik grotere boetes uitdelen aan roodrijders'

Als Malherbe zelf 700 miljoen te besteden had, zou ze ervoor zorgen dat alle bewoners van een dorp daar naar volle tevredenheid kunnen wonen.

"En wat mijn eigen wensen betreft: het zou fijn zijn als alle scooters die nu nog op benzine rijden, elektrisch worden", gaat de 61-jarige actrice verder. "En dat er grotere boetes worden uitgedeeld aan mensen die door rood rijden. Vooral fietsers hebben daar een handje van, die voelen zich de koning in Amsterdam, dat is soms heel gevaarlijk. Daarbij moet ik toevoegen dat ik zelf ook regelmatig fiets."

Naast Malherbe, die ook onder meer te zien was in Gooische Vrouwen, heeft Bas Hoeflaak (Sluipschutters) een rol in de serie. "Als ik zelf een groot bedrag zou winnen, zou ik er sowieso een huis van kopen", aldus de 46-jarige Hoeflaak, die de burgemeester van Harkum speelt. "En veel schenken aan een goed doel."

'De anonimiteit van een grote stad bevalt me wel'

Of de twee zelf in Harkum zouden willen wonen, weten ze niet zo goed. "Ik zou wel graag buiten de stad willen wonen - ik woon nu in Amsterdam", zegt Malherbe. "Het liefst ergens op het platteland, ik hou er wel van om ver te kunnen zien als ik uit het raam kijk."



Hoeflaak vindt Harkum maar een rare gemeente. "Onlangs ben ik zelf van Amsterdam naar Muiden verhuisd, maar de anonimiteit van de grote stad bevalt me eigenlijk wel prima. In een kleinere stad of dorp lijkt het op een gegeven moment echt of iedereen elkaar kent."

Harkum is vanaf zondag 20 oktober tien weken lang te zien op NPO3 van 21.45 tot 22.15 uur.