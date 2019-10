Zoë Kravitz (30), bekend van haar rol in Big Little Lies, gaat de rol van Catwoman spelen in de nieuwe Batman-film. Dat meldt Variety maandag.

De dochter van zanger Lenny Kravitz en actrice Lisa Bonet verschijnt in de film naast Robert Pattinson die de hoofdrol van Batman voor zijn rekening neemt. In voorgaande films werd de rol van Catwoman onder anderen vertolkt door Julie Newmar, Halle Berry en Michelle Pfeiffer. Anne Hathaway was de meest recente Catwoman in The Dark Knight Rises uit 2012.

Kravitz is de vierde naam van de cast die genoemd wordt. Jeffrey Wright (bekend van de serie Westworld) gaat waarschijnlijk de rol van Jim Gordon, de politieagent waarmee de superheld veel te maken heeft, vertolken. Jonah Hill gaat mogelijk de slechterik spelen.

Het script is geschreven door Matt Reeves, die ook de regie op zich neemt. Reeves is ook bekend van Cloverfield en Planet of the Apes.

De opnames voor de film beginnen eind 2019. De voorlopige releasedatum is vastgesteld op 25 juni 2021.