Saved by the Bell-schrijver en -bedenker Sam Bobrick is afgelopen vrijdag in een ziekenhuis in Los Angeles op 87-jarige leeftijd overleden aan een hartaanval, meldt The Hollywood Reporter maandag.

Hij schreef in zijn lange loopbaan naast Saved by the Bell ook negentien afleveringen voor The Smothers Brothers Comedy Hour en The Andy Griffith Show. Ook was Bobrick verantwoordelijk voor vier toneelstukken die op Broadway te zien waren en was hij betrokken bij comedyseries als The Flintstones en Bewitched.

Bobrick won in 1968 een Emmy met het schrijversteam van The Smothers Brothers Comedy Hour.

Hij was tevens de bedenker van Good Morning, Miss Bliss, dat in 1988 en1989 één seizoen te zien was op Disney Channel. Daarna pikte NBC de serie met rollen voor Hayley Mills, Mark-Paul Gosselaar en Dustin Diamond op onder de naam Saved by the Bell. De serie werd een succes en liep van 1989 tot 1993.

De tienerserie die dertig jaar geleden in première ging, wordt nieuw leven ingeblazen. Castleden Mario Lopez en Elizabeth Berkley keren terug in de nieuwe versie. Ook andere acteurs die destijds in de serie speelden, zijn in gesprek over een rol in de remake. Peacock, de nieuwe streamingdienst van NBCUniversal, zal Saved by the Bell uitzenden.