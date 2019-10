De cast voor de oorlogsfilm De Slag om de Schelde is maandag bekendgemaakt. Onder anderen Gijs Blom, Susan Radder en Jamie Flatters zullen een rol spelen in de film, die een budget van 14 miljoen euro heeft.

Blom speelde eerder rollen in films als Jongens en De Libi, Flatters in deel twee en drie van James Camerons Avatar en Radder is bij het bioscooppubliek bekend door haar rol in familiefilms als Kauwboy en Pijnstillers.

De Slag om de Schelde wordt geregisseerd door Matthijs van Heijningen jr. en wordt geproduceerd door Levitate Film. Paula van der Oest schreef het scenario van de film. Het productiebedrijf heeft 14 miljoen euro ter beschikking om de film te realiseren. Volgens de makers is dit het grootste bedrag in tien jaar dat voor een Nederlandse film beschikbaar is gemaakt.

De opnames van de film over de Tweede Wereldoorlog zijn maandag van start gegaan. De Slag om de Schelde gaat over de gevechten die in het najaar van 1944 in Zeeland en West-Brabant plaatsvonden. Te midden van de hevige strijd moeten drie jonge personages de belangrijkste beslissingen uit hun leven nemen.

De film moet vanaf 26 november 2020 in de bioscopen te zien zijn.