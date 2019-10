Een nieuwe documentaire over Nelson Mandela gaat gebruikmaken van geluidsopnames van de legendarische Zuid-Afrikaanse leider, schrijft Deadline maandag.

Het Britse productiebedrijf Zig Zag en de Zuid-Afrikaanse producent Hipster Media baseren zich voor de nieuwe documentaire met de naam The Mandela Tapes op geluidsfragmenten, die zijn gebruikt om Mandela's autobiografie A Long Walk to Freedom (De lange weg naar de vrijheid) samen te stellen. Voor het boek lag in totaal meer dan vijftien uur aan opnames ten grondslag.

Deze spraakberichten zullen de omlijsting vormen voor de anderhalf uur durende documentaire, die in drie delen moet verschijnen. Foto's en bewegend beeld uit de archieven vullen de opnames aan. Mandela begon in 1992 aan de geluidsopnames, een jaar nadat hij werd vrijgelaten na een 27 jaar lang verblijf in de gevangenis. De documentaire zal samenvallen met het dertigjarige jubileum van Mandela's invrijheidstelling.

Mandela ontving Nobelprijs voor de Vrede

Mandela wordt in binnen- en buitenland gezien als de man die Zuid-Afrika vreedzaam van de rassenscheiding heeft verlost. Als president schafte Mandela apartheid af en voerde gelijke rechten voor de zwarte bevolking in; prestaties waarvoor hij de Nobelprijs voor de Vrede kreeg.

Hij werd in 1994 de eerste zwarte president van het land. Zijn presidentschap duurde tot 1999 en gold niet als een groot succes, maar door de verzoening van bevolkingsgroepen wordt Mandela als vader des vaderlands van het moderne Zuid-Afrika zonder Apartheid gezien.

Mandela overleed in december 2013 op 95-jarige leeftijd.