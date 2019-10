Bear Grylls start zijn eigen productiebedrijf. Onder de vlag The Natural Studios wil de survivalexpert verschillende televisieformats gaan ontwikkelen, schrijft The Hollywood Reporter.

The Natural Studios zal worden ingelijfd door de Banijay Group, die medeverantwoordelijk is voor populaire titels als Survivor, Keeping up with the Kardashians en Wife Swap.

De 45-jarige Grylls werd bij televisiekijkers bekend door programma's als Man vs Wild, Born Survivor en Escape from Hell die hij voor televisiezenders Discovery Channel maakte. In bijna al deze formats neemt Grylls het op tegen de elementen, dikwijls in de wilde natuur waarin de voormalig Britse militair de enige mens in de wijde omtrek is.

De nieuwe studio zal niet alleen de avontuurlijke programma's van Grylls blijven produceren, maar zich ook toeleggen op series met fictieve verhaallijnen. Maar volgens Grylls moet zijn studio vooral het belangrijkste platform worden, waarop nieuw talent succesvolle survivaltelevisie kan ontwikkelen.

Nieuwe titels of talenten worden door de avonturier nog niet genoemd.