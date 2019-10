Acteur Billy Porter neemt in een nieuwe verfilming van het sprookje Assepoester de rol van goede fee op zich, meldt Deadline zaterdagavond op basis van een vraag-en-antwoordsessie met Porter tijdens het New Yorker Festival.

Eerder schreef Deadline al dat Porter in gesprek zou zijn met Sony, dat de film gaat produceren. Nu bevestigt de acteur het nieuws dus.

De vijftigjarige Porter die zijn carrière als theateracteur al vroeg in de jaren negentig begon, won onlangs een Emmy voor zijn rol in de serie Pose. Ook was hij te zien in The Get Down en American Horror Story: Apocalypse.

Porter zal samen met Camila Cabello in Cinderella verschijnen. De zangeres, bekend van hits als Havana en Señorita, heeft de hoofdrol in de film.

Musicalactrice Idina Menzel, ook bekend als de stem van Elsa in Frozen, praat met Sony over de rol van stiefmoeder.