De nieuwe thrillerserie De 12 van Schouwendam is vanaf dinsdag 12 november in haar geheel op Videoland te zien. In de opvolger van De 12 van Oldenheim zijn hoofdrollen voor onder anderen Gijs Naber, Carine Crutzen, Huub Stapel, Fockeline Ouwerkerk en Benja Bruijning.

Het tweede deel van 'de 12-reeks' vertelt een nieuw verhaal over het dorp Schouwendam, dat al 25 jaar in de ban is van twee raadselachtige verdwijningen.

In De 12 van Schouwendam verdwijnen niet twaalf personages, zoals in de eerste reeks het geval was, maar speelt het getal 12 wél weer een grote rol.

Het verhaal gaat over het dorp Schouwendam, dat al 25 jaar gebukt gaat onder twee raadselachtige verdwijningen. Sinds 1995 zijn een zestienjarig meisje en een zeventienjarige jongen spoorloos. Op het moment dat een geheimzinnige man in het dorp verschijnt, brengt dat het verleden explosief tot leven. Als er dan ook nog eens dodelijke slachtoffers vallen, slaat de paranoia in het dorp volledig toe.

De scriptschrijvers zijn opnieuw Lex Passchier en Martin van Steijn. De regie is in handen van Anne van der Linden en André van Duren. EndemolShine Scripted tekent voor de productie.