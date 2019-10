Robert Forster is vrijdag op 78-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een hersentumor, meldt persbureau AP. Zijn agent Julia Buchwald verklaarde dat de Amerikaanse acteur in zijn huis in Los Angeles overleed.

Forster speelde in meer dan honderd films. Hij sleepte een Oscar-nominatie in de wacht voor zijn rol als Max Cherry in Jackie Brown van Quentin Tarantino. Later volgden ook rollen in diverse televisieseries, zoals Banyon.

Forster maakte zijn filmdebuut in 1967 in Reflections in a Golden Eye. In 1997 maakte hij grote indruk in Jackie Brown, maar moest hij de Oscar aan Robin Williams (Good Will Hunting) laten.

Daarna werkte hij regelmatig samen met regisseur David Lynch. Andere films waarin Forster zijn opwachting maakte waren onder meer Mulholland Drive, Me, Myself and Irene, The Descendants en Olympus Has Fallen.

Forster speelde ook rollen in de revival van Twin Peaks en Breaking Bad. Ook is hij te zien in El Camino, het filmvervolg op de populaire serie Breaking Bad dat sinds vrijdag op Netflix te zien is.