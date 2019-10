Actrice Naomie Harris is tijdens een auditie aangerand door een mannelijke collega, die volgens haar een "grote ster" is. De actrice vertelt in een interview met The Guardian dat de acteur in kwestie met zijn hand onder haar rok ging.

De 43-jarige Harris stelt dat het incident plaatsvond toen ze halverwege de twintig was. "Ik deed auditie en hij stak zijn hand onder mijn rok. Wat nog schokkender was, is dat de castingdirecteur en een andere directeur erbij aanwezig waren en niemand natuurlijk wat zei, omdat hij zo'n grote ster is", aldus Harris.

In een interview met The Times in 2017 zei Harris nog dat ze nooit racisme of seksisme in de filmwereld heeft ervaren. Ze geeft nu toe dat ze destijds niet de waarheid sprak. De actrice denkt wel dat tijden aan het veranderen zijn. "Mannen weten nu dat ze niet meer met dingen wegkomen waar ze eerder niet eens over nadachten."

De actrice stelt verder dat ze na het opnemen van de Oscar-winnende film Moonlight, waarin ze de drugsverslaafde moeder van het hoofdpersonage speelt, bijna was gestopt met acteren. "Ik zat er helemaal doorheen en had echt een pauze nodig. Ik wilde geen actrice meer zijn." Harris overwoog een milieuvriendelijke nagelsalon op te zetten. Na een rustperiode van acht maanden begon ze echter weer filmscripts te lezen.

Harris is vanaf 31 oktober te zien als politieagente in de film Black and Blue. In april 2020 keert ze terug als Eve Moneypenny in de nieuwe James Bond-film No Time To Die.