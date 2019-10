Jennifer Aniston, die tien jaar lang een van hoofdrollen speelde in de populaire comedyserie Friends, kijkt nog weleens een aflevering terug. De actrice vindt het leuk om scènes te zien die ze inmiddels alweer is vergeten.

"De serie maakt je gewoon vrolijk", vertelt de vijftigjarige Aniston in gesprek met Variety. "Als het voorbijkomt op televisie kijk ik soms ook. Ik ben het grootste deel alweer vergeten, dus het is enorm leuk om dat opnieuw te ontdekken."



Friends is momenteel onder meer te zien via de streamingdienst Netflix en lijkt er niet minder populair op te zijn geworden. "Daar ben ik echt van onder de indruk", zegt Aniston, die binnenkort te zien is in de nieuwe serie The Morning Show. "Dat een heel nieuwe generatie de serie net zo leuk vindt als in de jaren negentig, toen het voor het eerst werd uitgezonden, is fantastisch."

Aniston, die de rol van Rachel Green speelde, vertelt ook dat zij en haar medespelers best een Friends-film hadden willen maken. Tot grote onvrede van de fans is die er nooit gekomen.

"De producers van de serie wilden het niet", zegt ze hierover. "Het is niet dat wij het niet wilden, want het was een grote wens van onze fans. Het zou leuk geweest zijn, maar misschien is het beter zo. Dat zullen we nooit weten."