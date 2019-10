Brendan Gleeson gaat de rol van de Amerikaanse president Donald Trump spelen in een nieuwe serie gebaseerd op het boek van voormalig FBI-directeur James Comey. Deadline meldt ook dat Dumb & Dumber-acteur Jeff Daniels in de huid van Comey kruipt.

In de productie van CBS Studios wordt het verhaal van Comey verteld, die het boek A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership schreef over zijn tijd als directeur van de FBI. Hij werd in 2017 door Trump ontslagen.

Regisseur Billy Ray is verantwoordelijk voor de verfilming van het boek van Comey. "Er is bijna geen grotere uitdaging te bedenken op acteergebied dan het spelen van president Trump", vindt Ray. "Niet veel acteurs zouden dit aankunnen, maar Brendan wel. Ik ben hier heel enthousiast over", aldus de regisseur.

Gleeson is bekend van zijn rol als Alastor Moody in de Harry Potter-filmreeks. Ook was hij te zien in In Bruges, Braveheart, Gangs of New York en won hij een Emmy voor zijn vertolking van Winston Churchill in Into the Storm.

De opnames van de miniserie die in totaal vier uur moet duren, beginnen volgende maand.