Acteur William Shatner, die de rol van Captain James T. Kirk op zich nam in de Star Trek-reeks, komt in maart 2020 naar RAI in Amsterdam. De 88-jarige Shatner zal verhalen over zijn carrière vertellen en vragen beantwoorden na een vertoning van de film Star Trek II: The Wrath of Khan.

De Canadese acteur nam in 1966 voor het eerst de rol van Captain Kirk op zich in de televisieserie Star Trek. Ook speelde hij de rol in zes Star Trek-films, waarvan hij de vijfde ook produceerde.

Shatner won in 2005 een Golden Globe voor zijn rol de serie Boston Legal. In 2004 ontving hij een Emmy Award voor zijn rol in The Practice.

De acteur, regisseur en producent bezoekt RAI op zaterdag 14 maart 2020. De voorverkoop start op 11 oktober.