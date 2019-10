Michiel Huisman gaat de hoofdrol spelen in de nieuwe thriller-dramaserie van HBO Max; The Flight Attendant, schrijft Deadline.

De 39-jarige Game of Thrones-acteur zal naast Big Bang Theory-actrice Kaley Cuoco te zien zijn, die ook een hoofdrol vertolkt.

The Flight Attendant is een angstaanjagend verhaal over hoe een heel leven in één nacht kan veranderen. Cassie (Cuoco), een stewardess, wordt wakker in het verkeerde hotel, in het verkeerde bed, met een dode man, en heeft geen idee wat er is gebeurd.

Huisman speelt Alex, een charmante, rijke zakenman, die in Bangkok ernstige pech ondervindt en langer dan verwacht bij Cassie (Cuoco) blijft.

De serie is gebaseerd op de roman van New York Times-bestsellerauteur Chris Bohjalian. De opnames beginnen dit najaar en de serie zal acht afleveringen lang zijn.

Huisman was vorig jaar te zien in onder meer de Netflix-serie The Haunting of Hill House en de films The Guernsey Literary Society en Irreplaceable You. Volgend jaar is hij te zien in A Boy Called Christmas en de Netflix-fllm Kate.