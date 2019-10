Charlize Theron vindt dat mensen veel kunnen leren van de Addams Family. De Zuid-Afrikaanse actrice ziet in de fictieve horrorfamilie een toonbeeld van diversiteit, zegt ze tegen The Hollywood Reporter.

"Deze familie, die zo ontzettend afwijkt van normale gezinnen, inspireert me enorm. Ze hebben er niet alleen vrede mee dat ze anders zijn dan andere gezinnen, ze vinden het zelfs geweldig. Dat zouden we allemaal moeten ambiëren", aldus de 44-jarige Theron.

The Addams Family gaat over een fictief gezin, bestaande uit gezinshoofden Gomez en Morticia Addams, de martelende dochter Wednesday, de licht verstandelijk beperkte Pugsley, hun masochistische oom Fester Adddams, de op Frankenstein lijkende butler Lurch, de lopende hand Thing en de sterk behaarde neef Itt.

De familie werd in de jaren dertig van de vorige eeuw door Charles Addams verzonnen en als stripverhaal in het tijdschrift New Yorker afgedrukt, tot de dood van Addams in 1988. Maar de familie stond tussen de jaren zestig en eind jaren negentig ook centraal in uiteenlopende televisieseries en bioscoopfilms.

Theron leent haar stem aan Morticia in de nieuwe animatiefilm over het gezin. Ze wordt daarin bijgestaan door onder anderen Oscar Isaac, Chloe Grace Moritz, Finn Wolfhard, Bette Midler en Snoop Dogg.

'Familie wordt constant veroordeeld'

Volgens regisseur Conrad Vernon (Madagascar, Shrek) speelt de nieuwe animatiefilm ook in op actuele thema's zoals immigratie. De familie verhuist vanuit het buitenland naar de Verenigde Staten en wordt aangevallen op haar culturele verschillen.

"De familieleden hebben allemaal een hele hechte band, maar ze worden constant veroordeeld. Maar ze zijn daar tegen opgewassen, omdat ze voor elkaar opkomen en elkaar respecteren", zegt Vernon.

The Adams Family is vanaf vrijdag in de Verenigde Staten te zien. In Nederland wordt de film vanaf 4 december in de bioscoop vertoond.