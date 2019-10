Aaron Paul speelt met het idee om voor zijn nieuwe rol een extreme, lichamelijke verandering te ondergaan. "Ik heb anderhalf jaar de tijd", zegt hij in The Guardian.

"Dat is genoeg tijd om heel veel kilo's aan te komen en weer kwijt te raken, als ik dat zou willen", zegt Paul over zijn toekomstplan. Paul is op dit moment bezig nieuwe afleveringen van de serie Westworld op te nemen, maar zegt dat hij tussen de opnames door een gat van achttien maanden heeft.

Dat hij naar zo'n lichamelijke verandering snakt, verklaart de acteur uit het feit dat er na Breaking Bad geen spannende personages meer op zijn pad kwamen: "Ik heb na het einde van de serie direct een paar rollen aangepakt, omdat ik dacht dat ze me in een andere richting zouden duwen. Maar ik werd er niet opgewonden van."

De meervoudig Emmy-winnaar wil nu meer geduld betrachten tijdens het kiezen van een nieuwe rol: "Mijn hart ligt op dit moment bij gure, onafhankelijke filmmakers. Dat zal je ook terugzien in mijn carrière."

De veertigjarige acteur werd wereldberoemd door zijn rol in de populaire serie Breaking Bad en is binnenkort te zien in de spin-offfilm van die serie El Camino: A Breaking Bad Movie. De film is vanaf 11 oktober op Netflix te zien.