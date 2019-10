Helena Bonham-Carter heeft de geest van de overleden Britse prinses Margaret om toestemming gevraagd om haar rol te vertolken in de Netflix-serie The Crown.

"Ze was blij en opgelucht dat ik degene was die haar zou gaan spelen", zegt Bonham-Carter tijdens een interview in het kader van het Cheltenham-literatuurfestival, schrijft The Guardian.

De 53-jarige Bonham-Carter vertolkt de in 2002 overleden prinses sinds het derde seizoen van de serie. De rol werd daarvoor door Vanessa Kirby gespeeld. Toen ze in beeld kwam als opvolger van Kirby, wilde Bonham-Carter zeker weten dat de dode prinses daar geen moeite mee zou hebben.

"Daarom stelde ik haar gewoon de vraag: 'Vind je het ok als ik je speel?' En zij zei: 'Je bent beter dan de andere actrices.'" Volgens Bonham-Carter maakten er namelijk nog andere actrices kans op de rol. Wie dat waren, wilden de producenten niet tegen haar zeggen.

Volgens Bonham-Carter was de vermeende boodschap van de stem uit het dodenrijk typerend voor wie prinses Margaret was. "Ze had het talent om je een compliment te geven en je tegelijkertijd naar beneden te halen. Ze voegde er ook nog aan toe dat ik het roken onder de knie moest krijgen. Margaret hanteerde een heel specifieke rookstijl."

De actrice vertelde in een ouder interview met Vanity Fair dat ze de prinses ooit had ontmoet toen deze nog in leven was. "Mijn oom was bevriend met haar. De ontmoeting was doodeng. Ze zei tegen me: 'Je wordt beter in wat je doet, toch?' Beter in wat? Dat vroeg ik me toen af."