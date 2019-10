In het elfde seizoen van The Walking Dead keert actrice Lauren Cohan terug. Haar personage Maggie Rhee zal weer in alle belangrijke verhaallijnen terechtkomen, meldt Variety.

Cohan stapte na de zesde aflevering in seizoen negen uit de Amerikaanse horrorserie, maar haar personage kwam niet te overlijden. Volgens kenners zou de 37-jarige actrice onenigheid hebben gehad met filmstudio AMC.

De strijdbijl lijkt echter te zijn begraven, vertelde draaiboekschrijfster Angela Kang dit weekend tijdens het televisiefestival PaleyFest in Los Angeles. "Het is allemaal opgelost en we zijn extreem blij. Maggie is een zeer fascinerend personage en Lauren een fascinerende actrice", aldus Kang die sinds het negende seizoen voor het scenario van de populaire serie eindverantwoordelijk is.

Ook de directeur van AMC, Sarah Barnett, laat weten dat het weer koek en ei is tussen de makers van de serie en de actrice. "We zijn zo blij met de terugkeer van Lauren. Ze heeft zoveel betekend voor de serie en voor onze betrokken fans, die zich mogen verheugen op wat er de komende maanden op ze af zal komen."

The Walking Dead werd tien jaar geleden voor het eerst uitgezonden. Cohan maakt al sinds het begin deel uit van de vaste cast. De serie is gebaseerd op de gelijknamige stripboekenreeks van Robert Kirkman. Daarnaast wordt sinds enkele jaren ook de spin-off Fear The Walking Dead uitgezonden.

Het duurt nog even voordat het elfde seizoen van The Walking Dead te zien zal zijn. Zondagavond wordt eerst nog het tiende seizoen afgetrapt.