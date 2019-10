Ondanks aangescherpte veiligheidsmaatregelen in Amerikaanse bioscopen, lijkt Joker de beste opening te bereiken die een film ooit in de maand oktober wist te behalen, schrijft The Hollywood Reporter.

De film bracht afgelopen vrijdag een bedrag van 39,9 miljoen dollar (omgerekend 36,3 miljoen euro) bij de bioscoopkassa's op.

Het huidige record voor een film die in oktober in première ging, ligt op 95 miljoen dollar. Volgens berekeningen zal de film buiten Amerika komende zondag een bedrag van 190 miljoen dollar opbrengen.

Extra toezicht in grote bioscopen

De door Todd Phillips (The Hangover-trilogie) geregisseerde film zorgde enkele weken voor de première voor veel reuring. Zo zou het hoofdpersonage, een met ernstige, mentale gezondheidsklachten kampende comedian (gespeeld door Joaquin Phoenix) die steeds verder afglijdt in een spiraal van agressie en waanzin, volgens critici mensen kunnen aanzetten tot openbare geweldpleging.

Hoewel er in massale, Amerikaanse steden zoals Los Angeles en New York geen aanwijzingen waren voor aanslagen die een connectie hebben met de film, besloten verschillende politiebureau's toch extra toezicht te houden in de grote bioscopen in het land.

Afgelopen donderdag schrapte een bioscoop in Huntington Beach (Californië) wel twee vertoningen van de film, omdat de politie een serieus te nemen dreiging had waargenomen. De bioscoop kon de volgende dag echter gewoon doorgaan met de voorgenomen filmprogrammering.

Twaalf doden tijdens Batman-film

Het personage Joker is afkomstig uit het stripuniversum van DC en is een van de aartsvijanden van de superheld Batman.

Tijdens een vertoning van de Batman-film The Dark Knight Rises in Aurora (Colorado) op 20 juli 2012 schoot een verwarde man twaalf mensen dood. Zeventig bioscoopbezoekers raakten daarnaast gewond. Joker zal daarom niet in die Amerikaanse stad vertoond worden.

De nabestaanden van de schietpartij in Aurora eisen dat filmstudio Warner Bros. een deel van de recette van Joker zal doneren aan een slachtofferfonds. Ook vinden zij dat de studio zich duidelijker moet uitspreken voor een herziening van de wapenwet in Amerika.

Acteur Robert de Niro, ook te zien in Joker, zei recentelijk dat hij het eens is met de eisen van nabestaanden.