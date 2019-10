Netflix ververst bijna dagelijks het aanbod. Met deze week onder meer de terugkeer van Peaky Blinders, het afscheid van The Big Bang Theory en een gloednieuwe horrorfilm van Stephen King.

Series

Peaky Blinders - Seizoen 5

De Peaky Blinders raken opnieuw betrokken bij een bloederige bendeoorlog. En de misdaadclan van Thomas Shelby (Cillian Murphy) zal alles op alles moeten zetten om als overwinnaar uit de strijd te komen.

The Big Bang Theory - Seizoen 12

In het laatste seizoen van The Big Bang Theory nemen we afscheid van Sheldon Cooper (Jim Parsons) en zijn al even nerdy vrienden. Dat betekent dat de fans deze keer niet alleen een traantje zullen wegpinken van het lachen.

Springvloed - Seizoen 2

In deze Zweedse detectiveserie komt een douaneambtenaar in Stockholm onder mysterieuze omstandigheden om het leven. Aan rechercheur Olivia Rönning (Julia Ragnarsson) de taak om uit te zoeken wie er achter deze gruwelijke misdaad zit. Gebaseerd op de roman De Derde Stem van Cilla en Rolf Börjlind.

Carmen Sandiego - Seizoen 2

Meesterdievegge Carmen Sandiego (Gina Rodriguez) reist de hele wereld af om V.I.L.E. te bestelen. Haar buit geeft ze terug aan de slachtoffers van deze misdaadorganisatie, maar haar spectaculaire acties maken haar al snel het doelwit van de internationale politiediensten.

Eigen Kweek - Seizoen 3

De boerenfamilie Welvaert besluit wiet te gaan verbouwen om van hun schulden af te komen, maar het gezin komt er al snel achter dat hun uitstapje naar de drugscriminaliteit niet zonder risico is. Deze droogkomische Vlaamse misdaadserie wordt al de Belgische Breaking Bad genoemd.

Films

In the Tall Grass

In deze Stephen King-verfilming hoort een tweeling (Laysla De Oliveira en Avery Whitted) op het Amerikaanse platteland een schreeuw vanuit het hoge gras komen. Als zij op zoek gaan naar de oorsprong van de noodkreet, belanden ze in een regelrechte nachtmerrie.

Rumor Has It…

Sarah (Jennifer Aniston) ontdekt dat de comedyklassieker The Graduate gebaseerd is op haar familiegeschiedenis. Als ze op onderzoek uitgaat, loopt ze de charmante playboy Beau Burroughs tegen het lijf. Rob Reiner (When Harry met Sally…) tekende voor de regie van deze romcom.

Colossal

Als Gloria (Oscar-winnares Anne Hathaway) wordt gedumpt door haar vriendje, verhuist ze terug naar het stadje waar ze is opgegroeid. Tegelijkertijd wordt Seoel aangevallen door een gigantisch monster. Al deze zaken blijken verbonden in deze prettig gestoorde kruising tussen romcom en rampenfilm.

Blue Thunder

De politie van Los Angeles krijgt de beschikking over een geavanceerde helikopter met de codenaam Blue Thunder. Agent Frank Murphy (Roy Scheider) vermoedt al snel dat het toestel niet alleen gebruikt wordt om boeven te vangen. Deze actiefilm zou later model staan voor de gelijknamige televisieserie uit de jaren tachtig.

A Nightmare on Elm Street (2010)

In deze overbodige remake van de horrorklassieker uit 1984 wordt een aantal tieners geplaagd door boze dromen waarin ze worden achtervolgd door een sadistische seriemoordenaar. Helaas moet deze nieuwe versie het stellen zonder Robert Englund als horroricoon Freddy Krueger.

