Angela Schijf maakte zelf op vijftienjarige leeftijd haar acteerdebuut, maar twijfelt of ze het goed zou vinden als haar oudste dochter Bloem eenzelfde stap zou willen zetten.

"Ik hecht heel erg aan een veilige omgeving, waarin Bloem kan uitzoeken wie ze is, wat ze wil. Zonder dat er aan haar wordt getrokken en ze in hoeken wordt geduwd waar ze liever niet in zit", aldus de inmiddels veertigjarige actrice in gesprek met AD.

Schijf zegt op die leeftijd "van toeten noch blazen" te hebben geweten en daardoor nu met verbazing terug te kijken op sommige beslissingen. "Ik zie nu weleens foto's van mezelf terug met een knoopje te veel open. Dan denk ik echt: waarom heb ik dat gedaan? Ik sta zo sexy op foto's, terwijl ik nog een kind was."

De actrice zou destijds zes weken meespelen in Goede Tijden, Slechte Tijden, maar was uiteindelijk ruim drie jaar in de soap te zien. "Maar voordat ik me echt actrice durfde te noemen, ach man, daar zijn zo veel rollen, workshops en repetities overheen gegaan."

Hoewel ze jong was, heeft Schijf altijd goed haar eigen grenzen weten te bewaken. "Juist doordat er van alle kanten aan me werd getrokken, heb ik snel een eigen pad gevonden. Die eigen koers werd bepaald door het woord 'nee'. Ik wist al heel snel dat dat een heel belangrijk woord is."