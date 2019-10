Regisseur James Gunn betreurt de kritiek van zijn collega Martin Scorsese op superheldenfilms. Hij reageert via Twitter op Scorsese's opmerking dat dit genre geen films maar "themaparken" produceert.

"Martin Scorsese is een van mijn vijf favoriete levende filmmakers. Ik was woedend toen mensen kritiek hadden op Scorsese's film The Last Temptation of Christ zonder de film gezien te hebben", aldus Gunn, die zelf onder andere Guardians of the Galaxy regisseerde. "Het doet mij verdriet dat hij nu zelf mijn films beoordeelt zonder ze gezien te hebben."

Scorsese uitte zijn kritiek over superheldenfilms in een interview met Empire. "Ik kijk er niet naar. Ik heb het geprobeerd", vertelde de 76-jarige regisseur. "Maar het is geen cinema. Hoe mooi ze ook gemaakt kunnen zijn: deze films komen het meest in de buurt van themaparken."

De 53-jarige Amerikaan Gunn is naast regisseur van Guardians of the Galaxy ook de maker van The Suicide Squad. Zijn landgenoot Scorsese zit ruim vijftig jaar in het vak en won voor de regie van The Departed in 2006 een Oscar.

Op 27 september ging het door Scorsese geregisseerde The Irishman in première. Gunn liet op Twitter weten uit te zien naar die film.