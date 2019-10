De film Dirty God is de grote winnaar geworden bij de uitreiking van de Gouden Kalveren. De titel won de prijs voor beste film en beste regie, die in handen was van Sacha Polak.

Producent Marleen Slot nam namens het team van Dirty God het Gouden Kalf voor beste film in ontvangst. "Ik ben heel blij en heel trots dat wij hier staan. De competitie was dit jaar heel groot. Er zijn in 2019 steengoede films gemaakt in Nederland. Ik heb dan ook diep respect voor mijn collega's", zegt ze tijdens haar dankwoord.

"Er is niets mooiers dan met je beste vriendin de beste film maken", zegt ze over de hechte band met regisseur Sacha Polak. Ook het Gouden Kalf voor beste muziek ging naar Dirty God. Componist Rutger Reinders nam deze prijs in ontvangst.

Dirty God gaat over het jonge meisje Jade dat door haar ex-vriend met zoutzuur wordt aangevallen en als verminkte adolescent en jonge moeder de weg naar volwassenheid moet vinden. De hoofdrol wordt gespeeld door actrice Vicky Knight, die zelf op achtjarige leeftijd slachtoffer werd van een brand in een pub.

Twee prijzen voor Niemand In De Stad, Judas en De Libi

Ook televisiedrama Judas, een verfilming van het gelijknamige boek van Astrid Holleeder, wist twee Gouden Kalveren in de wacht te slepen. Zowel mannelijke hoofdrolspeler Gijs Naber, die Willem Holleeder vertolkt, als Rifka Lodeizen, die de rol van zijn zus speelt, vielen in de prijzen voor hun acteerprestaties. Voor Lodeizen was het haar derde Kalf, voor Naber zijn tweede.

Film De Libi van regisseur Shady El-Hamus won de prijs voor beste scenario, geschreven door El-Hamus en Jeroen Scholten van Aschat. Acteur Thomas Höppener won de prijs voor beste mannelijke bijrol in dezelfde film.

De film Niemand In De Stad, de debuutspeelfilm van regisseur Michiel van Erp, was de grote favoriet met negen nominaties. Uiteindelijk werden alleen de prijs voor beste camerawerk en beste vrouwelijke bijrol, voor Julia Akkermans, gewonnen.

Melody Klaver en Marcel Musters winnen acteursprijzen

De prijzen voor hoofdrollen in films gingen naar Marcel Musters voor zijn werk in God only knows en Melody Klaver in Rafaël. "Zonder mijn tegenspeler Nabil Mallat was dit onmogelijk geweest. Ik wil iedereen bedanken die mee heeft gespeeld en de vluchtelingen een gezicht hebben gegeven", aldus Klaver in haar dankwoord.

Het Gouden Kalf voor beste televisiedrama ging dit jaar voor het eerst naar een jeugdserie, namelijk Zeven kleine criminelen.

Filmkenner Jac. Goderie ontving het Gouden Kalf voor de Filmcultuur uit handen van Hanna Bervoets. De 68-jarige filmkenner, die zestien jaar lang het programma Filmspot maakte, krijgt de prijs van het Nederlands Film Festival vanwege zijn jarenlange inzet voor de Nederlandse film.

Ook wordt er stilgestaan bij het overlijden van Floris Vos. De productieontwerper die twee Gouden Kalveren won, is zaterdag op 55-jarige leeftijd overleden. Kurt Loyens die dit jaar de prijs voor beste productie design won voor zijn werk in Baantjes Het Begin, draagt zijn prijs aan Vos op.