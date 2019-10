De Netflix-serie Ares is vanaf 17 januari in meer dan 190 landen te zien, meldt de streamingdienst vrijdag. De psychologische horrorserie is volledig in Nederland geproduceerd en opgenomen en speelt zich in Amsterdam af.

Ares wordt geregisseerd door Giancarlo Sanchez (Mocro Maffia) en Michiel ten Horn (Aanmodderfokker).

De serie gaat over de beste vrienden Rosa (Jade Olieberg) en Jacob (Tobias Kersloot). Ze worden uitgenodigd door een geheim studentengenootschap dat zich in het hart van Amsterdam bevindt.

De twee komen terecht in een wereld vol rijkdom en macht, maar ontdekken dan dat demonische geheimen uit het Nederlandse verleden een grote rol spelen bij het genootschap.

Andere rollen in Ares zijn weggelegd voor Rifka Lodeizen, Lisa Smit, Robin Boissevain, Frieda Barnhard en Hans Kesting.