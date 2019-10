Kickbokser Rico Verhoeven heeft een rol bemachtigd in het tweede seizoen van de Netflix-misdaadserie Undercover, maakte de streamingdienst donderdag bekend via Twitter.

Of Verhoeven een grote rol heeft, is niet bekend. De kickbokser ambieert al een tijdje een (inter)nationale acteercarrière.

In een teaser op Twitter stelt Netflix de vraag "wat vinden jullie van Ferry's bodyguard?" Daarbij staat een foto van de door Frank Lammers gespeelde crimineel Ferry Bouman en Verhoeven. In het nieuwe seizoen leren zij elkaar kennen in de gevangenis, heeft de streamingdienst aan diverse media bevestigd.

De Vlaams-Nederlandse Netflix-serie Undercover draait in seizoen twee om illegale wapenhandel. Het verhaal speelt zich een jaar af na de gebeurtenissen in het eerste seizoen waarbij het thema drugshandel was en dat afgelopen voorjaar in première ging op de streamingdienst. Waarschijnlijk zijn de nieuwe afleveringen in de lente van 2020 te zien op Netflix.

Anna Drijver en Tom Waes spelen wederom de rollen van Kim de Rooij en Bob Lemmens. Het personage van Drijver werkt nu voor een mensenrechtenorganisatie en Waes' personage is nog steeds werkzaam als agent. Wanneer zij een illegale wapenhandel ontdekken die is gestart in Syrië en die zich inmiddels heeft uitgebreid naar België, besluit Bob Lemmens de zaak in de hoedanigheid van undercoveragent te onderzoeken.