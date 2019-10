Tina de Bruin neemt de rol van Coosje in de comedyserie Kees & Co over van Chantal Janzen, meldt RTL Boulevard donderdag.

De Bruin is vanaf 2020 te zien in het tweede seizoen bij RTL4 en Videoland. Ze speelt Coosje, de vriendin van Rudie Heistee (Tibor Lukács). De Bruin had eerder al rollen in onder meer de series Divorce, Familie Kruys, Dr Tinus en Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen en films zoals Taal Is Zeg Maar Echt Mijn Ding en dit jaar in Whitestar en Huisvrouwen Bestaan Niet 2.

Janzen werd voor haar rol in het eerste seizoen genomineerd voor een Televizier-ster in de categorie Acteur/Actrice. Door drukke andere werkzaamheden nam ze echter afscheid van de cast.

In het tweede seizoen van de serie die afgelopen jaar na dertien jaar afwezigheid nieuw leven werd ingeblazen, spelen Simone Kleinsma en Tibor Lukács weer de chaotische Kees en haar zoon Rudie Heistee. Plien van Bennekom speelt nog altijd buurvrouw Brenda.

De Bruin heeft er ongelooflijk veel zin in

De Bruin kijkt uit naar de opnames die binnenkort starten: "Je begrijpt, ik heb hier ongelooflijk veel zin in, want Kees & Co is een sitcom met een geweldige groep mensen! Ik lijk helemaal niet op Chantal, maar misschien is dat juist wel goed."

Simone Kleinsma is enthousiast over haar nieuwe collega: "Dat komt omdat Tina ervaring heeft met comedy. Daarnaast is ze een ontzettend leuk mens dat goed in het plaatje past."

De serie Kees&Co draait om Kees (Simone Kleinsma). Kees is net als vroeger het middelpunt van een hectisch gezin, waarin ze probeert te redden wat er te redden valt. Haar zoon Rudie (Tibor Lukács) woont bij zijn moeder in, met zijn nieuwe geliefde Coosje (en haar puberkinderen). Bovendien hebben ze onlangs een baby gekregen. In alle chaos heeft Kees - soms onvrijwillig - steun aan buurvrouw Brenda (Plien van Bennekom) die Kees overal mee naartoe probeert te slepen en haar onbedoeld net de verkeerde adviezen geeft.