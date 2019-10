Joi Harris, de stuntvrouw die om het leven kwam tijdens opnames op de set van Deadpool 2, had een helm moeten dragen. Filmmaatschappij 20th Century Fox is in gebreke gebleven, zegt het onafhankelijk onderzoeksbureau WorkSafeBC.

Volgens WorkSafeBC valt het de Amerikaanse filmmaatschappij aan te rekenen dat de vrouw geen hoofdbescherming mocht dragen tijdens haar werk.

Daarnaast had het bedrijf ook dranghekken moeten plaatsen, zodat de vrouw met haar motor binnen de ruimte van de filmset had kunnen blijven.

Harris overleed op 14 augustus 2017 in Vancouver, toen ze tijdens de opname van een scène de controle over haar motor kwijtraakte en in botsing kwam met een gebouw. Het was een van de eerste stuntklussen van Harris, die daarnaast alleen ervaring had opgedaan op raceparcours. Volgens WorkSafeBC heeft 20th Century Fox te weinig werk verricht om alle risico's van de stunt goed in kaart te brengen.

Een woordvoerder van de filmmaatschappij laat weten dat het rapport in goede orde is ontvangen, schrijft Variety. Volgens hem kloppen enkele bevindingen niet, maar heeft het bedrijf al direct na het fatale ongeluk maatregelen getroffen om incidenten in de toekomst tot een minimum te beperken.

Een woordvoerder van Harris' nabestaanden kondigde afgelopen voorjaar al aan dat een aanklacht is ingediend tegen 20th Century Fox. De actiefilm Deadpool 2, met Ryan Reynolds in de hoofdrol, verscheen in mei 2018 in de Nederlandse bioscopen.