Beverly Hills Cop krijgt na ruim 25 jaar een vierde deel, vertelt Eddie Murphy in een interview met The Collider.

De 58-jarige Murphy kruipt voor de vierde keer in de rol van rechercheur Axel Foley: "Ja, dat is wat we gaan doen na Coming To America 2", aldus de Amerikaanse acteur, die na Beverly Hills Cop 4 van plan is om weer stand-upcomedy te gaan doen.

Het derde deel van Beverly Hills Cop kwam uit in 1994. Deel één dateert van 1984 en was een groot succes. In het eerste deel speelde Murphy een agent die de moord op een goede vriend onderzoekt, maar omdat hijzelf niet in Beverly Hills gestationeerd is, doet hij alsof hij op vakantie is. In deel twee, dat eveneens een succes werd, keert de agent terug om de politie van Beverly Hills te helpen in een andere zaak.

Momenteel is Murphy druk met de opnames van de film Coming to America 2, waarin hij wederom de Afrikaanse prins Akeem speelt en nog een aantal andere rollen voor zijn rekening neemt. Die film komt in de zomer van 2020 uit.

Momenteel is Murphy bezig met de promotie van zijn recenttse film: Dolemite Is My Name, een biografische film over komiek Rudy Ray Moore. Die gaat op 4 oktober in première en is vanaf 25 oktober op Netflix te zien.

Stand-upcomedytour door VS in 2020

Murphy kondigde in september een nieuwe stand-upcomedytour aan. De acteur liet toen weten dat hij in 2020 met een show door de Verenigde Staten gaat trekken. Verdere details over de uitvoering liet Murphy nog niet los.

In juli vertelde de acteur in gesprek met Jerry Seinfeld al dat hij overwoog opnieuw aan stand-upcomedy te gaan doen. Daarvoor moest alles wel "perfect zijn" en moest hij "fit worden", aldus Murphy.

Murphy werd begin jaren tachtig bekend door rollen in actiecomedy's zoals 48 Hours en Beverly Hills Cop. Een paar jaar later verscheen hij in Coming to America (1988). Die comedy won meerdere prijzen en werd genomineerd voor twee Oscars.