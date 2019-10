Joker, de film van Tod Phillips over de beroemde aartsvijand van Batman, draait vanaf donderdag in de bioscopen. Wat vinden recensenten van de film met Joaquin Phoenix in de hoofdrol? Een overzicht van de belangrijkste recensies.

NRC - 4 sterren

"Wie Phoenix' werk kent uit de arthousefilms waarin hij meestal te zien is, zal niet echt verbaasd zijn over zijn radicale portret in Joker. (...) Dat hij als hoofdrolspeler de film draagt is een understatement. Het roept de vraag op of Joker werkelijk zo'n geweldige film is, of toch in de eerste plaats een vehikel voor een geweldige rol en performance? In een werkelijk goede film zou Phoenix' optreden wellicht meer zijn opgegaan in het geheel."

"Joker is sowieso geen film om echt van te houden. Daarvoor is Phillips' aanpak te opdringerig en agressief, te weinig gevarieerd in de toonzetting. Joker is meer een film om te bewonderen, vanwege het lef van de makers om de popcorn zo resoluut aan de kant te schuiven en zo diep de duisternis in te duiken. Inderdaad: een film die je gezien wilt hebben en waarover je wilt meepraten. Maar geen film die je ook nog een tweede keer wilt gaan zien."

Het Parool - geeft geen sterren

"Het is Phoenix wel toevertrouwd om een ­getormenteerd personage gestalte te geven. Hij speelt de dwangneurose pijnlijk overtuigend, waarbij de gekwelde lachbuien overgaan in iets wat op het ophoesten van een haarbal bij katten lijkt. Met de belichaming van Arthur Flecks lijden is Phoenix het scenario meer dan eens voor."

"Joker laat zich niet met vrijblijvend amusement verwarren. Phillips doet een paar concessies aan Batmans achterban, met dwarsverbanden naar de vlegeljaren van de superheld, maar in de kern is dit een uitermate verontrustende blik in het verknipte hoofd van een verschoppeling die terug leert slaan."

Trouw - 4 sterren

"Joaquin Phoenix, het moet gezegd, is fenomenaal als de eenzame Arthur Fleck die zijn kostje bij elkaar scharrelt door zichzelf als clown te verhuren. Phoenix draagt de film vrijwel in zijn eentje met een lijf dat zo mager is dat je zijn botten kunt tellen. Op een dieet van een appel per dag viel hij ruim 20 kilo af, met als resultaat een man die niet alleen fysiek maar ook psychisch een uitgehongerde indruk maakt."

"Je weet niet precies of zijn ongecontroleerde lachsalvo's voortkomen uit zijn clowsnact, of bij een serieuze aandoening horen. Misschien camoufleert hij met de lach zijn pijn. Feit is dat Gotham City begin jaren tachtig een wrede, verdeelde samenleving is waar wapens vrij in omloop zijn en op de geestelijke gezondheidszorg wordt beknibbeld. Het is een wereld waarin Arthur ten valt komt en verrijst als Joker, schietend en dansend in clownskostuum. Joaquin Phoenix krijgt weldra de lichtheid van een tai-chi-beoefenaar en van een tapdanser, zwevend van een betonnen trap."

