Jordan Peel, de regisseur van Get Out en Us, gaat volgens The Hollywood Reporter de komende vijf jaar twee nieuwe films maken in opdracht van filmmaatschappij Universal.

Peele heeft zijn contract bij Universal verlengd, waardoor de veertigjarige Amerikaan de twee nieuwe films niet alleen zal regisseren, maar ook zal schrijven en produceren. Om welke titels het gaat, is nog niet duidelijk.

Peele, die een Oscar ontving voor Get Out in de categorie Beste Scenario en meedere malen genonimeerd werd voor onder meer Beste Producent (Spike Lee's BlacKkKlansman), heeft naast de persoonlijke overeenkomst met Universal ook de banden tussen zijn productiebedrijf Monkeypaw en de filmmaatschappij verstevigd.

Zo zal Monkeypaw films van andere makers onder de vlag van Universal gaan produceren. Peele blijft zelf echter ook met Monkeypaw samenwerken.

Op dit moment is hij bezig als producent van een vervolg op Candyman, een horrorfilm uit de jaren negentig naar een verhaal van de Britse auteur en filmmaker Clive Barker (Hellraiser). Candyman moet in de zomer van 2020 in de bioscopen verschijnen.