Morgan Freeman (82) krijgt de hoofdrol in het filmdrama Lucca Mortis van de Britse regisseur Peter Greenaway. De Amerikaanse acteur zal ook optreden als producer. Dat meldt Variety maandag.

Freeman speelt een schrijver voor wie 'dood gaan' waarschijnlijk zijn laatste grote avontuur zal zijn. Hij reist vanuit New York’s Little Italy voor een sabbatical met zijn familie naar het Italiaanse plaatsje Lucca om terug te gaan naar zijn roots en te proberen de losse eindjes in zijn leven aan elkaar vast te knopen.

Als producer werkt Freeman samen met Lorii McCreary van zijn eigen filmmaatschappij Revelations Entertainment en Kees Kasander die al bij vijftien andere films met Greenaway werkte. Het is de bedoeling dat de film vanaf maart 2020 opgenomen wordt.

Freeman won een Oscar voor Million Dollar Baby en werd voor die prijs genomineerd voor zijn rollen in Street Smart, Driving Miss Daisy, The Shawshank Redemption en Invictus. Zijn meest recente rol was die van president van de Verenigde Staten in Angel Has Fallen. Die film is momenteel nog te zien in de Nederlandse bioscopen.